Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Нужно набирать слишком много веса». Бетербиев — про возможный бой с Усиком

«Нужно набирать слишком много веса». Бетербиев — про возможный бой с Усиком
Комментарии

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев высказался по поводу возможного поединка с украинцем Александром Усиком.

«Не уверен. Усик ведь теперь супертяж. В первом тяжёлом весе бой был бы ещё реальном, но не в супертяжёлом весе — мне бы пришлось набрать слишком много веса»,— сказал Бетербиев на YouTube-канале Top Rank Boxing.

Напомним, вечером 28 января в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный бой Бетербиева и Ярда.

Артур Бетербиев — действующий чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF. На счету российского боксёра 18 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом.

Новость по теме
Бетербиев: если бы я мог снова выбирать, не стал бы бойцом. Нехорошо бить людей

Откровенное интервью с Бетербиевым: Кадыров, канадский флаг и Бивол

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023