«Нужно набирать слишком много веса». Бетербиев — про возможный бой с Усиком

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев высказался по поводу возможного поединка с украинцем Александром Усиком.

«Не уверен. Усик ведь теперь супертяж. В первом тяжёлом весе бой был бы ещё реальном, но не в супертяжёлом весе — мне бы пришлось набрать слишком много веса»,— сказал Бетербиев на YouTube-канале Top Rank Boxing.

Напомним, вечером 28 января в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный бой Бетербиева и Ярда.



Артур Бетербиев — действующий чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF. На счету российского боксёра 18 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом.

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