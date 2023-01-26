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Бетербиев: узнал о Ярде достаточно. Конечно, смотрел его бой с Ковалёвым

Бетербиев: узнал о Ярде достаточно. Конечно, смотрел его бой с Ковалёвым
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Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев высказался по поводу своего будущего соперника Энтони Ярда.

«Мы узнали о Ярде достаточно. Посмотрим, как сложится. У меня был хороший лагерь и спарринг-партнёры. Я работал на максимум.

Мы всей командой смотрели его бои, в том числе поединок с Ковалёвым. Сейчас я полностью сосредоточен на предстоящем противостоянии», — сказал Бетербиев на YouTube-канале Top Rank Boxing.

Напомним, вечером 28 января в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный бой Бетербиева и Ярда.

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