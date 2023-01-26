Хрюнов оценил шансы Василевского дебютировать на боксёрском ринге
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Российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мыслями о решении бойца смешанных единоборств Вячеслава Василевского дебютировать в боксе. Ранее Вячеслав заявил о таком желании.
«Начнём с того, что у Василевского изначально есть хорошая школа бокса. Он находится в хорошей форме, поэтому вполне может проводить профессиональные боксёрские бои. Нужно определиться с его весовой категорией, а так мы рассматривали возможность проведения его боя с бывшим чемпионом мира по боксу», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
В общей сложности на счету Василевского 45 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 36 побед и потерпел девять поражений.
Хрюнов — про Емельяненко, Дацика и Коваленко:
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