«У Саши Емельяненко грандиозные планы, подерёмся с Харитоновым». Свежие инсайды от Хрюнова

В 2023 году мир бокса готовит для фанатов много огненных событий. Уже в эти выходные Артур Бетербиев зарубится с Энтони Ярдом. Мы поговорили с топовым российским промоутером Владимиром Хрюновым. Он рассказал самые свежие инсайды, поделился мнением о предстоящих событиях и честно ответил на все вопросы.

– В выходные состоится яркий боксёрский поединок, в котором Артур Бетербиев будет драться с Энтони Ярдом. Как вы считаете, чьей победой завершится этот бой?

– Мне трудно дать объективный прогноз, потому что я болею за Артура. Но считаю, что бой закончится нокаутом в девятом раунде. Полагаю, что должен победить Артур. Это будет тяжёлая победа. Основной фактор, который мешает, это промоутеры – Боб Арум и Фрэнк Уоррен. Для них очень выгодна победа Ярда. В случае его триумфа они получают сразу платное телевидение в Англии и в Америке. Артур – великолепный боксёр, который дерётся на чужой территории. Нужно быть готовым к предвзятому судейству.



– Ходят слухи, что совсем скоро состоится боксёрский поединок между Иваном Штырковым и Магомедом Исмаиловым. Ваш прогноз на этот бой?

– Однозначно победит Исмаилов. Я дружу с Магомедом, за последний год мы многое вместе сделали. Так что болею за него, думаю, что он победит.

– Нганну покинул UFC и хочет попробовать себя в боксе. Hardcore предложил Фрэнсису контракт. Вам не было бы интересно попробовать привезти его в Россию?

– Я себе подобных шуток не позволяю, мне воспитание мешает. Думаю, что у Нганну есть готовое финансовое предложение, поэтому он и ушёл из UFC. И это точно не Hardcore. Вероятности, что он окажется в России, точно нет.



– А что вы можете сказать по поводу поединка Нганну с Тайсоном Фьюри? На первом месте стоит спорт? Или это просто попытка выжать больше денег?

– Нет, это просто по формату сейчас подходит. Я думаю, что это вполне себе вероятная история. Как бой Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Если будут драться в MMA-перчатках – победит Нганну, в боксёрских – Тайсон Фьюри.



– Потенциальный поединок Тима Цзю и Магомеда Курбанова. Верите ли вы в его реальность?

– Я думаю, что нет. Потому что чемпионский бой, обладание титулом – это совершенно не для этого.

– В этом году планируется проведение боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Как вы считаете, чем завершится этот поединок?

– Поединок завершится победой Тайсона Фьюри. Они в разном душевном состоянии. Тайсон на подъёме. Плюс он весит килограммов на 30 больше. Опять же, действия промоутеров, которые в этом случае будут обладать большими правами.



– Как вы оцениваете последние новости об Александре Емельяненко? Его «срыв» может сказаться на дальнейших спортивных планах?

– У Александра Емельяненко грандиозные планы. Мы наметили серьёзную работу. Рассматриваем вероятность проведения его боя с Сергеем Харитоновым и Бобом Саппом. Он планирует провести следующий поединок 17 марта. То, что он выпил, было крещение… На следующий день мы уже были с ним в бане. Сейчас уже всё в порядке – он тренируется. Фанаты могут быть спокойны.

– Какие есть шансы у Вячеслава Василевского на боксёрском ринге?

– Начнём с того, что у Василевского есть хорошая школа бокса изначально. Он находится в хорошей форме. Поэтому он вполне может проводить профессиональные боксёрские бои. Нужно определиться с его весовой категорией. А так, мы рассматривали возможность проведения его боя с бывшим чемпионом мира по боксу.