Артур Бетербиев рассказал анекдот про боксёров на пресс-конференции

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев в ходе пресс-конференции, посвящённой его предстоящему поединку с британцем Энтони Ярдом, рассказал анекдот про боксёров. Изначально у Артура поинтересовались, помнит ли он встречу с молодым Ярдом.

«Нет. Я боксёр, иногда я что-то забываю. Вы знаете анекдот про боксёров? Боксёры ездят быстро, но не всегда помнят, куда они едут. Я действительно видел наше общее фото, но я этого не помню», – сказал Бетербиев на пресс-конференции.

В активе российского боксёра 18 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом. Бой с Ярдом состоится 28 января в Лондоне.

Бетербиев и Ярд определили у кого сильнее удар: