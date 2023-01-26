Бетербиев — Ярд: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Вечером 28 января в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится вечер бокса, главным событием которого станет титульный поединок между российским непобеждённым боксёром Артуром Бетербиевым и представителем Великобритании Энтони Ярдом.
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию боя Бетербиева и Ярда. Кроме того, посмотреть противостояние россиянина и британца в прямом эфире можно на ESPN+ и BT Sport Box Office. В Российской Федерации официальной трансляции поединка не будет. Ориентировочное начало поединка — в 23:00 по московскому времени.
Бетербиев — действующий чемпион мира в полутяжёлой весовой категории по версиям WBC, WBO и IBF. В активе российского спортсмена 18 боёв в профессиональной карьере, в которых он одержал 18 побед — все нокаутом.
Ярд в общей сложности провёл 25 поединков на профессиональном ринге, в которых добыл 23 победы, а также потерпел два поражения.
Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:
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