Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тактаров: Петру Яну бы хорошо работать, как спортсмены из Советского Союза

Тактаров: Петру Яну бы хорошо работать, как спортсмены из Советского Союза
Комментарии

Победитель турнира по смешанным единоборствам UFC 6, российский ветеран ММА Олег Тактаров поделился мыслями по поводу предстоящего поединка между соотечественником Петром Яном и представителем Грузии Мерабом Двалишвили. По мнению Тактарова, Яну следует отказаться от от трэш-тока и концентрироваться на поединках.

«В первом же бою он деклассировал Алджамейна Стерлинга, потому что на него настроился. Во втором бою он помнил, что его деклассировал, и настроя такого не было, потому получилось, что два раунда он в партере был зажат треугольником вокруг пояса. Здесь такого не будет, потому что Пётр настроится. Ему бы хорошо работать, как спортсмены из Советского Союза. Мы не делали никакого трэш-тока, потому что это дёшево и на это никто не ведётся. Просто нужно молча прийти и без лишних слов победить. После боя при желании можно говорить что хочешь. Разговор до боя отбирает силы. Я заметил в футболе, что Лионель Месси играет, не болтая лишнего. Он всегда настроен. А наши футболисты могут много говорить, но мало делать. Как только выходишь и делаешь шоу одного артиста, морально пытаешься всех деклассировать, соперник в конце забьёт пару голов и решит вопрос», – сказал Тактаров в интервью MMA.Metaratings.ru.

Напомним, бой Яна и Двалишвили станет главным событием турнира UFC, который пройдёт в ночь с 11 на 12 марта.

Рики Симон бросил вызов Петру Яну:

«Бой Исмаилова и Шлеменко не понравился, драка двух мужиков». Интервью с Алексеем Кунченко «Бой Исмаилова и Шлеменко не понравился, драка двух мужиков». Интервью с Алексеем Кунченко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023