Аскар Аскаров подписал контракт с АСА

Бывший боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC, россиянин Аскар Аскаров (13-1) подписал контракт с промоушеном АСА, сообщается на официальной странице организации в социальных сетях.
«Один из лучших бойцов в весовой категории 57 кг Аскаров Аскар подписал контракт с ACA. Добро пожаловать в одну из лучших лиг!» – прокомментировал новость президент лиги Майрбек Хасиев.
Фото: из архива промоушена ACA
Аскару Аскарову 30 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в июле 2013 года. В сентябре 2019-го Аскаров провёл свой первый поединок в UFC, сведя вничью бой с будущим чемпионом мексиканцем Брэндоном Морено. Всего же на счету россиянина в сильнейшей организации мира пять боёв. Своё единственное поражение Аскаров потерпел в марте на UFC on ESPN 33, проиграв единогласным решением судей новозеландцу Каю Кара-Франсу.
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