Владимир Хрюнов назвал Артура Бетербиева лучшим боксёром мира после победы над Ярдом
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов отреагировал на победу своего соотечественника Артура Бетербиева над британцем Энтони Ярдом.
Поединок состоялся в ночь на 29 января в рамках боксёрского вечера в Лондоне на «Уэмбли».
«Сила и характер — вот что привело Бетербиева к победе над Ярдом. Думаю, на сегодняшний день Артур — лучший боксёр мира», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Артур Бетербиев одержал досрочную победу в восьмом раунде над Энтони Ярдом и, таким образом, защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе. На счету российского боксёра 19 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 19 побед, все — досрочно.
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