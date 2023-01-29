Бетербиев отбил головой все удары. Великого россиянина спас невероятный нокаут

Самый титулованный российский боксёр современности — Артур Бетербиев, имеющий на руках сразу три чемпионских титула в полутяжёлом весе. Любители бокса давно ожидают эпичной схватки Бетербиева с соотечественником Дмитрием Биволом: российские суперзвёзды должны определить, кто из них достоин звания абсолютного чемпиона мира. Но пока Бетербиеву требовалось провести обязательную защиту — и претендент на его титулы был чрезвычайно опасен и мотивирован.

Энтони Ярд уже несколько лет «кружит» вокруг главных титулов профессионального бокса, но никак не может заполучить вожделенные пояса. Лучший шанс у британца появился в 2019 году: Энтони едва не отнял у знаменитого Сергея Ковалёва титул WBO, но проиграл в Челябинске техническим нокаутом. И сегодня Ярд нацеливался победить Бетербиева, тем более что теперь уже он дрался на родной земле. Привычный Лондон и переполненный «Уэмбли» — Ярд находился в идеальных условиях, чтобы сотворить сенсацию.

Британец начал бой энергично и активно двигался, зато Артур сразу захватил центр ринга. Спортсмены выбрасывали одиночные удары, которые периодически доходили до цели. Ярд, шумно поддерживаемый трибунами, попадал несколько чаще. Бетербиев же никуда не торопился, постепенно примериваясь к оппоненту. Во втором раунде боксёры стали раскрываться, и вот тут уже россиянин показал себя лучше, нежели британец. До головы Энтони долетели несколько чувствительных попаданий, чуть умеривших его пыл.



Третий раунд стартовал со стремительных атак Артура. Уроженец Хасавюрта по-прежнему не форсировал события, но неумолимо преследовал Ярда, не давая тому передышки. Cледующая трёхминутка тоже прошла с преимуществом Бетербиева: британец пропускал всё больше, его капа дважды выпала изо рта, но и чемпион принимал на себя немалый урон. Настоящим украшением стал пятый раунд — тяжеленные удары с обеих сторон и переходящая из рук в руки инициатива заставляла болельщиков восхищённо гудеть. Всё могло решить одно точное попадание.

Энтони постоянно лез рубиться, а вот Артур, напротив, не стеснялся периодически отступать. После шести раундов судейский счёт должен был быть примерно равным. Спортсмены и не думали останавливаться — в ринге был праздник атакующего бокса. Но в восьмом раунде Энтони упал, пропустив очередную «пушку» от россиянина! Ярд поднялся, получил ещё несколько ударов, и его угол принял решение остановить бой — победа Бетербиева техническим нокаутом! 19-я в карьере Артура: процент нокаутов россиянина по-прежнему составляет 100, и это фантастика.