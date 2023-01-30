Маккарти — Адесанье: не говори мне, что поражения Перейре не сидят у тебя в голове

Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти обратился к бойцу Исраэлю Адесанье, которому в скором времени предстоит бой-реванш с Алексом Перейрой.
«Этот парень бил тебя. Когда это первый раз случилось в кикбоксинге, ты не воспринимаешь это так близко к сердцу. Но потом он выходит и выносит тебя еще раз, и тебе приходится принять это поражение, потому что тебе уже нечего сказать. Затем вы деретесь в ММА, у тебя все идет хорошо, и он снова тебя нокаутирует. И не говори мне, что это не сидит у тебя в голове, потому что я знаю, что это не так», — приводит слова Маккарти MMA News.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC 281, Адесанья впервые проиграл в рамках среднего дивизиона, уступив техническим нокаутом в пятом раунде Алексу Перейре.
Поражение стало для 33-летнего новозеландца вторым в карьере – в марте 2021 года на UFC 259 он проиграл единогласным решением польскому ветерану Яну Блаховичу в борьбе за титул организации в полутяжёлом весе (до 93 кг).
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