Промоутер: единственное препятствие на пути к бою Бетербиева и Бивола — это Канело

Карл Моретти, вице-президент промоутерской компании Top Rank, ведущей карьеру чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, высказался об организации мегафайта с обладателем титула WBA Super Дмитрием Биволом.

«Мы сделаем для Бетербиева всё возможное. И мы позаботимся о дальнейших делах. Единственное препятствие на пути к бою с Биволом, которое я вижу – это Канело. Менеджер Бивола сказал: «Мы победили Канело. И мы хотим объединить пояса в полутяжёлом весе». И единственный способ сделать это – сразиться с Артуром. Итак, это то, что мы имеем. И мы постараемся организовать этот поединок как можно скорее», – сказал Моретти на послематчевой пресс-конференции.

Ранее тренер Бивола Геннадий Машьянов ответил, пошёл ли Бетербиев на спад в бою с Ярдом.