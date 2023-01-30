Промоутер: единственное препятствие на пути к бою Бетербиева и Бивола — это Канело

Карл Моретти, вице-президент промоутерской компании Top Rank, ведущей карьеру чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, высказался об организации мегафайта с обладателем титула WBA Super Дмитрием Биволом.
«Мы сделаем для Бетербиева всё возможное. И мы позаботимся о дальнейших делах. Единственное препятствие на пути к бою с Биволом, которое я вижу – это Канело. Менеджер Бивола сказал: «Мы победили Канело. И мы хотим объединить пояса в полутяжёлом весе». И единственный способ сделать это – сразиться с Артуром. Итак, это то, что мы имеем. И мы постараемся организовать этот поединок как можно скорее», – сказал Моретти на послематчевой пресс-конференции.
Ранее тренер Бивола Геннадий Машьянов ответил, пошёл ли Бетербиев на спад в бою с Ярдом.
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