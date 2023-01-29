Тренер Бивола ответил, пошёл ли Бетербиев на спад в бою с Ярдом
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Геннадий Машьянов, тренер чемпиона WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался об актуальной форме обладателя титулов WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева, сегодня, 29 января, победившего нокаутом британца Энтони Ярда.
«Я не увидел признаки спада у Бетербиева. Он в том же режиме работал, что в предыдущих боях. Может, что-то не получилось в стартовых раундах. Ярд в них был немного быстрее, опережал. Оба вкладывались в каждый удар, даже в левый прямой», – приводит слова Машьянова издание MMA.Metaratings.ru.
Победа над Ярдом стала для 38-летнего Бетербиева восьмой в чемпионских боях. Свой первый титульный поединок россиянин провёл в ноябре 2017 года, досрочно остановив немца Энрико Кёллинга и завоевав вакантный титул IBF.
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