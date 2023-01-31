Дмитрий Бивол назвал угрозы исключение бокса из олимпийской программы

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол рассказал, чем опасно исключение бокса из программы Олимпийских игр. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поднимал вопрос об исключении бокса из программы Олимпийских игр 2024 года в Париже. Пока он не включён в программу Олимпиады 2028 года.

«Если спорт не олимпийский, то он не так поддерживается государством, не только российским, вообще любым другим. То есть, оргкомитеты пытаются в первую очередь поддержать олимпийские виды спорта. То есть, это сборы, соревнования и так далее. Если его убирают из олимпийской программы, то поддержка этого вида спорта становится меньше, соответственно сборов меньше, соревнований меньше. Если убрать бокс из олимпийской программы, то это будет явным падением уровня профессионального бокса и уровня интереса», — приводит слова Бивола «РБК-Спорт».

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