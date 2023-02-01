Кормье: Адесанья не собирался соглашаться на реванш с Перейрой так быстро

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что звёздный новозеландец Исраэль Адесанья не планировал проводить титульный реванш с бразильцем Алексом Перейрой в начале апреля. Напомним, первый поединок бойцов состоялся в ноябре и завершился досрочной победой Перейры.
«Вы ведь не слышали, чтобы Исраэль сказал, когда собирается подраться с Алексом, но внезапно Джамал Хилл стал чемпионом и произнёс: «Чёрт, я позволю Алексу Перейре подняться в полутяжёлый вес. Я готов подраться с ним прямо сейчас». Перейра сказал, что не будет мешать планам Исраэля и даст ему реванш. Или же подерётся с Робертом Уиттакером.
Для меня всё это выглядит так, что Исраэль не собирался драться с Перейрой, но имя Алекса стало часто звучать, и Адесанья подумал, что это ситуация «сейчас или никогда». Многие считают Алекса уязвимым чемпионом», – сказал Кормье в эфире ESPN.
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