Харрисон: в Цзю нет ничего особенного. Он слишком прост для меня
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Тони Харрисон считает, что поединок с австралийцем Тимом Цзю не станет для него тяжёлым.
«По правде сказать, Тим жёсткий боец, но слишком простой для меня. Он похож на парней, которые дерутся на районе и в парке. В нём нет ничего особенного. Его защиту, как и его атаку, нельзя назвать выдающейся. Он просто жёсткий соперник.
Я считаю, что с моими габаритами, моим IQ и навыками я проведу такой же поединок, как и последний. Не все наделены силой, но, за исключением неё, у меня есть всё. Я превзойду его и в характере, и в мастерстве. Будет весело», – сказал Харрисон в подкасте The Last Stand.
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