Бейдер – о предстоящем бое с Фёдором Емельяненко: я должен испортить эту вечеринку

Американский боец смешанных единоборств Райан Бейдер прокомментировал предстоящий поединок с российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.

«Он легенда спорта. Я уважаю этого человека, и он хороший человек. Если я смотрю последний бой Фёдора, я болею за него. Мне нравится это делать. Мне нравится, когда эти легенды выходят на первое место. Я знаю, что люди будут болеть за него. Но, с другой стороны, у меня есть работа. Я должен пойти туда, испортить эту вечеринку и сделать то, ради чего я пришёл сюда, сохранить этот пояс, выиграть этот бой и двигаться дальше. Всего наилучшего. Там будет уважение, несмотря ни на что», — приводит слова Бейдера MMAJunkie.

Напомним, реванш Емельяненко и Бейдера состоится в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) и возглавит турнир Bellator 290. Первый поединок бойцов состоялся в январе 2019 года, и тогда Бейдер победил техническим нокаутом в первом раунде.

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?