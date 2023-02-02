Бейдер – о предстоящем бое с Фёдором Емельяненко: я должен испортить эту вечеринку

Американский боец смешанных единоборств Райан Бейдер прокомментировал предстоящий поединок с российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.
«Он легенда спорта. Я уважаю этого человека, и он хороший человек. Если я смотрю последний бой Фёдора, я болею за него. Мне нравится это делать. Мне нравится, когда эти легенды выходят на первое место. Я знаю, что люди будут болеть за него. Но, с другой стороны, у меня есть работа. Я должен пойти туда, испортить эту вечеринку и сделать то, ради чего я пришёл сюда, сохранить этот пояс, выиграть этот бой и двигаться дальше. Всего наилучшего. Там будет уважение, несмотря ни на что», — приводит слова Бейдера MMAJunkie.
Напомним, реванш Емельяненко и Бейдера состоится в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде (штат Калифорния, США) и возглавит турнир Bellator 290. Первый поединок бойцов состоялся в январе 2019 года, и тогда Бейдер победил техническим нокаутом в первом раунде.
Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?
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