Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: в последнем бою Последнего Императора не всё однозначно

Бой за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером состоится в ночь с 4 на 5 февраля 2023 года в Инглвуде (США). Предполагается, что поединок начнётся не ранее 5:00 мск. И это будет последний бой в карьере Последнего Императора.

Бой покажут на канале Showtime. Информации о трансляции поединка Емельяненко — Бейдер на территории России на данный момент нет.

Букмекеры считают фаворитом Райана Бейдера. Ставки на победу американца принимаются с коэффициентом 1.60. Шансы Фёдора Емельяненко оценили коэффициентом 2.43. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 70.0. Как видите, эксперты не верят в красивый уход Емельяненко. Но так ли всё просто? Всё-таки на стороне Фёдора огромный опыт.

На ошибках учатся?

Конечно, вы наверняка помните первый бой Емельяненко и Бейдера. К сожалению, не самые приятные воспоминания для Фёдора. 35 секунд – и нокаут от американца. А с тех пор прошло больше трёх лет. И время играет не в пользу Последнего Императора.

Конечно, уходить надо было раньше. Сейчас каждый бой даётся Фёдору всё сложнее. 46 лет как-никак. Но решение принято – бой состоится. Что можно сделать, чтобы не повторить грустный исход?

Конечно, мы помним дерзкую, безбашенную манеру Емельяненко, которая в его лучшие годы наводила ужас на соперников. Но есть ощущение, что сейчас лучше не торопиться и работать вторым номером. Правда, при этом нужно понимать, что в силу возраста разница в скорости и выносливости будет ощутимой. Последние шесть боёв Фёдора завершились в первом раунде. 15 минут в последний раз Последний Император провёл в октагоне аж в 2016 году, в поединке против Фабио Мальдонадо. Победа Фёдора решением судей оценивается в 10.00, но, откровенно говоря, это не то, на что стоит закладываться.

Шанс Фёдора – подловить соперника на своей коронной двойке. При этом стоит поработать над движением в защите, чтобы не попадать под град ударов Бейдера. Ждать какого-то прорыва в остальных элементах не стоит. При этом свой коронный удар нужно провести в первом, ну или хотя бы во втором раунде. Чем дальше – тем сложнее будет Емельяненко выстоять. Ну а Бейдер наверняка не станет форсировать события. Если будет выгодная ситуация – он постарается отправить Фёдора в нокаут. Если же нет, то время боя всё равно будет работать на него. Стратегически американец очень хорош. Оптимальной ставкой на бой можно взять ТБ 1.5 раунда за 2.55. Да, рискованно, но этот риск выглядит оправданным.

Получается, шансов совсем нет?

Так говорить нельзя. Да, конечно, Бейдер – явный фаворит боя, но фирменная двойка у Фёдора всё же есть. Американец в первом поединке явно опасался Фёдора, сейчас же он может выйти на бой слегка расслабленным. Взорваться и провести атаку Емельяненко сможет как минимум в первом и втором раунде. Осталось лишь донести её до цели. Сложно? Безусловно. Но совсем исключать такого развития событий нельзя. Коэффициент на победу Фёдора – 2.40. Не так уж и мало.

Да и желание уйти красиво наверняка будет перехлёстывать. Чтобы завершить карьеру победителем, Последнему Императору нужно прыгнуть выше головы. Что ж, он делал это не раз. Ему не привыкать.