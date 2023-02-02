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Федор Емельяненко высказался о решении Хабиба полностью уйти из ММА

Фёдор Емельяненко высказался о решении Хабиба полностью уйти из ММА
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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова полностью уйти из индустрии ММА.

«Это решение Хабиба, в этом нет ничего противоестественного и противозаконного. Это его личный выбор. Возможно, мы, спортсмены, проводим много времени вдали от семьи из-за спорта, и иногда нам хочется бросить всё это. Особенно, когда дома маленькие дети», — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

Хабиб Нурмагомедов свой последний поединок провёл в октябре 2020 года с Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 254. Россиянин одержал победу удушающим приёмом и защитил титул чемпиона, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры бойца с рекордом 29-0. После этого Хабиб сосредоточился на тренерской деятельности.

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