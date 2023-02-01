Своих не бросает! Фёдор — не Хабиб, ему хватает сил на всё

Осталось всего несколько дней до настоящего эпохального события — завершения карьеры Фёдора Емельяненко. Великий российский боец решил уйти красиво: в последнем поединке Емельяненко попробует взять реванш у опасного американца Райана Бейдера и завоевать чемпионский титул Bellator. Победит Фёдор или проиграет, но после встречи с Бейдером наш спортсмен официально повесит перчатки на гвоздь. Но из спорта Последний Император уходить не собирается, чему мы все очень рады.

«Конечно, буду тренироваться. Нужно помогать ребятам, показывать самому, хочу быть действующим и работающим тренером. Не просто ходить с секундомером от одного к другому, а я ещё сам могу что-то показать, рассказать, дать почувствовать. Ну и, конечно, работа в Союзе ММА России. Много работы», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

Казалось бы, Фёдор вполне мог и даже должен был устать от спорта. Его профессиональный путь в смешанных единоборствах насчитывает уже 23 года, и это мы не говорим про многочисленные выступления Последнего Императора в дзюдо и самбо. 47 боёв на высочайшем уровне ММА — это не шутки. Неудивительно, что здоровье Емельяненко серьёзно подорвано: россиянин не скрывает, что из-за многочисленных травм он уже далеко не тот спортсмен, что прежде. Но Фёдор не собирается сдаваться!

Ведь Последний Император отвечает не только за себя, но и за свою команду Fedor Team. Вадим Немков, Валентин Молдавский, братья Токовы — всех этих парней ведёт за собой именно Емельяненко. Легендарный ветеран не только активно участвует в тренировочном процессе, но и выступает в качестве секунданта для своих ребят, постоянно выезжая с ними на соревнования. Нет никаких сомнений, что присутствие рядом Фёдора серьёзно помогает членам Fedor Team. Да и в Союзе ММА России работы у ветерана немало.

Если Емельяненко ушёл бы на покой полностью, как это недавно сделал Хабиб Нурмагомедов, его воспитанники, как и российский спорт, попросту осиротели бы. Но Последний Император не собирается бросать своих. Хотя он провёл почти в два раза больше боёв, нежели Хабиб и его путь в единоборствах, в том числе и на тренерской стезе, был невероятно долгим, ветеран не устал. У Фёдора тоже большая семья, однако он слишком любит смешанные единоборства, чтобы уходить из спорта навсегда. Хорошо, что Емельяненко останется с нами.