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Федор Емельяненко: стараюсь не принимать в уши, что я легенда

Фёдор Емельяненко: стараюсь не принимать в уши, что я легенда
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Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко ответил на вопрос о своём статусе легенды в России.

«Стараюсь не принимать в уши, что я легенда и прочее. Но свой опыт стараюсь передать», — сказал Емельяненко на пресс-конференции в преддверии поединка с Райаном Бейдером.

В ночь на 5 февраля в рамках турнира Bellator 290 в Инглвуде, Калифорния состоится бой между Фёдором Емельяненко и американским бойцом Райаном Бейдером за чемпионский пояс в тяжёлом весе. По словам Емельяненко, это будет его последний поединок в профессиональных смешанных единоборствах.

В октябре 2021 года Фёдор Емельяненко выиграл нокаутом у Тимоти Джонсона. Всего на счету Фёдора Емельяненко 40 побед в ММА и шесть поражений.

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