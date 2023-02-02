Фёдор Емельяненко: стараюсь не принимать в уши, что я легенда

Известный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко ответил на вопрос о своём статусе легенды в России.



«Стараюсь не принимать в уши, что я легенда и прочее. Но свой опыт стараюсь передать», — сказал Емельяненко на пресс-конференции в преддверии поединка с Райаном Бейдером.



В ночь на 5 февраля в рамках турнира Bellator 290 в Инглвуде, Калифорния состоится бой между Фёдором Емельяненко и американским бойцом Райаном Бейдером за чемпионский пояс в тяжёлом весе. По словам Емельяненко, это будет его последний поединок в профессиональных смешанных единоборствах.



В октябре 2021 года Фёдор Емельяненко выиграл нокаутом у Тимоти Джонсона. Всего на счету Фёдора Емельяненко 40 побед в ММА и шесть поражений.