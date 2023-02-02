Кормье: сомневаюсь, что Спивак соответствует уровню топ-бойцов. Льюис его нокаутирует

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Даниэль Кормье высказался по поводу поединка между Сергеем Спиваком и Дерриком Льюисом, который состоится в ночь с 4 на 5 февраля.
«Я ни в коем случае не хочу оскорбить Сергея Спивака, потому что этот парень мне нравится, но он проигрывает тем, кто находится высоко в рейтинге, и у меня есть сомнения насчёт того, соответствует ли он этому уровню. Я думаю, что Деррик Льюис выиграет в этом бою нокаутом. Но его дни среди топов тоже уже позади. Ему уже не стать одним из лучших», — приводит слова Кормье ESPN.
Напомним, Льюис проиграл в последних двух боях. В феврале на UFC 271 он был нокаутирован австралийцем Таем Туивасой, а в июле, на UFC 277, досрочно остановлен россиянином Сергеем Павловичем. Спивак в последнем бою одолел бразильца Аугусту Сакаи.
Деррик Льюис с сыном едва не разбились на квадроцикле:
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