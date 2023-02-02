«Впереди 8 часов по железной дороге, 16 часов в небе». Шаблий отправился на Bellator 292

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий разместил новый пост у себя в социальных сетях, где сообщил подписчикам, что отправился в США. Напомним, на турнире Bellator 292 Шаблий сразится с представителем Азербайджана Тофиком Мусаевым. Турнир состоится 10 марта в Сан-Хосе.

«И снова в путь. А впереди у меня восемь часов по железной дороге, 16 часов в небе, несколько часов ожидания в аэропорту, и я на месте. Как занимаете себя в таких длинных поездках? Друзья, жду совет на хороший сериал», — написал Александр.

Фото: Из личного архива Александра Шаблия

В активе Шаблия 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы. На счету Мусаева 18 побед в 22 боях.

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