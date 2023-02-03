Кормье советует Ковингтону избегать долгого простоя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о перспективах Колби Ковингтона, который не выходил в октагон с марта прошлого года.
«Ковингтон выиграл свой последний бой, но время идёт. Нельзя оставаться на месте, когда при этом весь дивизион движется. Когда Колби захочет снова заявить о себе, то будет обращать на себя внимание, много и громко говорить. По сути, кроме Камару Усмана никто не решил загадку Колби Ковингтона. На этом он может продержаться ещё некоторое время, но без движения вперёд никуда. Колби стоит убедиться, что в итоге он не останется стоять один», — приводит слова Кормье MMAJunkie.
На счету Колби Ковингтона 17 побед в 20 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В последний раз боец выходил в октагон в марте и выиграл у Хорхе Масвидаля.
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