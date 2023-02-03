Ковингтон заявил, что Чимаев отказался от боя с ним

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон, выступающий в полусреднем весе UFC, высказался о несостоявшемся поединке с шведско-чеченским проспектом Хамзатом Чимаевым.
Бой изначально должен был состояться на одном из турниров UFC в марте, однако контракт в итоге не был подписан. В команде Чимаева сообщили, что Ковингтон отказался от боя.
«Я пытался дать фанатам то, чего они хотят, но он испугался», — ответил Ковингтон одному из фанатов на вопрос о том, почему не был организован поединок с Чимаевым.
На счету Колби Ковингтона 17 побед в 20 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. В последний раз боец выходил в октагон в марте. Хамзат Чимаев выиграл все 12 боёв в ММА. В последнем поединке шведский боец чеченского происхождения выиграл у Кевина Холланда в сентябре.
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