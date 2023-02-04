Стерлинг заявил, что после проведёт бой с Сехудо и в случае победы поднимется в весе

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил, что планирует провести очередную защиту титула в поединке с Генри Сехудо в мае и позже сменить весовую категорию.



«Тройной ноль — следующий, 110%. К апрелю не успеем, потому что решили с врачами немного подождать. Бой будет в мае. Надо подойти к поединку полностью готовым, так как нужно напомнить Сехудо, что он должен дальше сидеть на пенсии. Думаю, всё закончится техническим нокаутом во втором раунде.



Что потом? Думаю, легчайший вес уже не может мне что-то предложить. Возможно, только денежный бой с О’Мэлли, если он будет здоров. Ему нужно подтягивать борьбу, потому что сейчас я могу пройтись по нему катком. Могу уйти в полулёгкий вес и оставить дивизион на растерзание Мерабу Двалишвили», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.

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