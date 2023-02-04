В UFC объявили о следующем бое Конора Макгрегора

Бойцовский промоушен UFC официально объявил о следующем выступлении бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Звёздный ирландец станет тренером в 31-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда будет противостоять сборной американца Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы проведут поединок.
Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.
Майклу Чендлеру 36 лет. В ноябре на UFC 281 он также досрочно (удушающим приёмом) проиграл Порье. Боец является трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе (до 70 кг).
Конор Макгрегор показал насыщенную боксёрскую тренировку
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