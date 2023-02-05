Артур Бетербиев ответил, вернётся ли в Россию по окончании карьеры

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO), проживающий в Канаде, высказался о возвращении на родину после завершения боксёрской карьеры.
«Перееду ли в Чечню? Вернусь, скорее всего, в Россию. Основная жизнь моя прошла в России. Я переехал в Канаду, когда перешёл в профессионалы. Мне поставили условие, чтобы я жил там. Для промоутера это важно было. Сейчас я там из-за боксёрской карьеры. После, скорее всего, вернусь», – приводит слова Бетербиева «КП Спорт».
Артур Бетербиев дебютировал на профессиональном ринге в июне 2013 года и провёл в общей сложности 11 из 19 боёв на территории Канады. В своём последнем «канадском» бою, состоявшемся в декабре 2019 года, россиянин нокаутировал американца Маркуса Брауна.
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