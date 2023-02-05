Дэвид Бенавидес оценил свои шансы в бою с Бетербиевым
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Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), американский нокаутёр Дэвид Бенавидес (26-0, 23 KO) высказался о потенциальном поединке с обладателем титулов WBC, IBF и WBO в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг), россиянином Артуром Бетербиевым.
«Чувствую, что смог бы добиться большого успеха в бою с ним. И я был бы рад сразиться с ним в будущем. Он сильно открывает своё тело, а это открывает возможность для нанесения комбинаций. Хотя это был бы чрезвычайно тяжёлый вызов. Я бы хотел привыкнуть к полутяжёлому весу, прежде чем встречаться с главным парнем», – сказал Бенавидес на пресс-конференции.
Ранее в интервью Бенавидес дал категоричный прогноз на свой возможный бой с Дмитрием Биволом.
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