Финальная битва Последнего Императора. Американцы ещё до боя вымотали Фёдору нервы. Live

В ночь на 5 февраля по московскому времени на арене «Kia Forum» в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В главном поединке вечера российский боец Фёдор Емельяненко будет биться с действующим обладателем пояса в тяжёлом весе, американцем Райаном Бейдером. В соглавном бою турнира воспитанник Последнего Императора Анатолий Токов встретится с чемпионом Bellator в среднем весе, американцем Джонни Эблином.
«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.
Где смотреть видео-трансляцию Bellator 290 с главным боем Емельяненко — Бейдер
Предварительный кард турнира Bellator 290 покажет официальный YouTube-канал промоушена. В России официальной трансляции главных боёв не запланировано. Но, если вы хотите посмотреть турнир, ночью или утром заходим Телеграм-канал @ChampFights и жмём на закреплённое сообщение (сегодня вечером оно появится).
Тактаров: Фёдор вышел на правильную финишную прямую
Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров высказался о прощальном поединке Фёдора Емельяненко с Райаном Бейдером.
«В последние годы Фёдор меня всё больше радует, только с каждым боем я всё сильнее переживаю за его здоровье, потому что, когда тебе чуть-чуть за 30, многие вещи уже не проходят бесследно, а когда тебе хорошо за 40, то и вовсе это становится очень опасным. Единственная радость, что Райан Бейдер тоже не становится моложе. Он нашёл себя в менеджменте и делает сейчас то, что раньше за него делал другой человек. Думаю, Фёдор только совсем недавно понял, что можно обойтись без нахлебников и продлить свою карьеру, помогая при этом ученикам. Он меня этим радует. Это единственный человек, который вызывает восхищение. Многие молодые ребята по-прежнему делают ошибки, а Фёдор вышел на правильную финишную прямую. Переживаем только за его здоровье», — сказал Тактаров в интервью MMA.Metaratings.
Александр Емельяненко будет болеть за брата
Александр Емельяненко в ссоре со своим братом Фёдором, но всё равно будет болеть за Последнего императора: «Рано утром 5 февраля мой брат Фёдор проведёт свой последний бой в ММА. Надеюсь, его победа будет такой же лёгкой, как этот наш поединок».
Когда начнётся бой Федор Емельяненко — Райан Бейдер
Бойцовский вечер Bellator 290 с главным боем Емельяненко — Бейдер состоится в ночь с 4 на 5 февраля по московскому времени. Начало предварительного карда — примерно в 02:00 мск, основной кард стартует около 05:00. Фёдор Емельяненко и Райан Бейдер выйдут в октагон не раньше 06:00 мск.
Токов может стать чемпионом, как и Фёдор
Перед Последним императором в октагон выйдет Анатолий Токов. Наш средневес тоже претендует на чемпионский титул Bellator — нужно только отнять пояс у американца Джонни Эблина. Действующий чемпион опасен и хитёр, но Токов точно не хуже. Сможет ли Анатолий стать обладателем пояса второго промоушена мира?
Полный кард турнира Bellator 290 с главным боем Емельяненко — Бейдер
Основной кард
- Райан Бейдер (33-7) — Фёдор Емельяненко (40-6);
- Джонни Эблин (13-0) — Анатолий Токов (31-2);
- Сабах Хомаси (17-10) – Бреннан Уорд (16-6).
Предварительный кард
- Нейман Грейси (11-4) – Данте Широ (9-4);
- Лоренц Ларкин (25-7) – Мухамед Берхамов (14-1);
- Генри Корралес (19-6) – Ахмед Магомедов (9-0);
- Стив Моури (11-0) – Али Исаев (9-0);
- Крис Гонсалес (7-2) – Макс Роскопф (6-1);
- Грант Нил (9-1) – Карл Албректссон (13-4);
- Алехандра Лара (6-2) – Диана Авсарагова (5-0).
Ранние прелимы
- Даррион Колдуэлл (15-6) – Никита Михайлов (8-2)
- Джорнел Луго (11-1) – Джейлон Бейтс (9-0);
- Исайя Хокит (2-1) – Питер Исигуро (2-1);
- Итан Хьюс (3-0) – Юсуф Каракая (1-0).
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