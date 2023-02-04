Финальная битва Последнего Императора. Американцы ещё до боя вымотали Фёдору нервы. Live

В ночь на 5 февраля по московскому времени на арене «Kia Forum» в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 290. В главном поединке вечера российский боец Фёдор Емельяненко будет биться с действующим обладателем пояса в тяжёлом весе, американцем Райаном Бейдером. В соглавном бою турнира воспитанник Последнего Императора Анатолий Токов встретится с чемпионом Bellator в среднем весе, американцем Джонни Эблином.

«Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка и событий вокруг него.