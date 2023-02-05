«Спасибо за всё, брат». Александр Емельяненко отреагировал на завершение карьеры Фёдора

Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на завершение профессиональной карьеры своим братом Фёдором Емельяненко.

«Последний Император! Спасибо за всё, брат!», — написал Александр в своём телеграм-канале.

Напомним, Фёдор Емельяненко уступил Райану Бейдеру в бою за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе. После завершения поединка Фёдор Емельяненко в октагоне сообщил, что завершил карьеру.



Фёдор Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 39 боёв, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?