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«Спасибо за всё, брат». Александр Емельяненко отреагировал на завершение карьеры Федора

«Спасибо за всё, брат». Александр Емельяненко отреагировал на завершение карьеры Фёдора
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Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на завершение профессиональной карьеры своим братом Фёдором Емельяненко.

«Последний Император! Спасибо за всё, брат!», — написал Александр в своём телеграм-канале.

Напомним, Фёдор Емельяненко уступил Райану Бейдеру в бою за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе. После завершения поединка Фёдор Емельяненко в октагоне сообщил, что завершил карьеру.

Фёдор Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В активе американца 39 боёв, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений. Один бой с его участием признали несостоявшимся.

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?

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