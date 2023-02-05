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Спивак выиграл удушающим приёмом у Деррика Льюиса в главном бою UFC Vegas 68

Спивак выиграл удушающим приёмом у Деррика Льюиса в главном бою UFC Vegas 68
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В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 68, в главном событии которого встречались молдавский боец Сергей Спивак и американец Деррик Льюис.

Победу удушающим приёмом в первом раунде одержал Сергей Спивак.

Напомним, поединок между Спиваком и Льюисом должен был состояться ещё в прошлом году на ноябрьском турнире, но американец вынужденно снялся с боя.

Деррик Льюис потерпел уже третье поражение подряд. До этого он досрочно проиграл австралийцу Таю Туивасе и российскому бойцу Сергею Павловичу. Всего у американца 26 побед в профессиональных смешанных единоборствах и 11 поражений.

Сергей Спивак в предыдущем поединке выиграл у бразильца Аугусто Сакаи. У молдавского бойца 16 побед при трёх поражениях в ММА.

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