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Умар Нурмагомедов назвал главную причину поражения Фёдора Емельяненко

Умар Нурмагомедов назвал главную причину поражения Фёдора Емельяненко
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Российский боец UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов прокомментировал поражение Фёдора Емельяненко от Райана Бейдера на турнире Bellator 290.

«Была надежда. Хотелось бы, чтобы ветераны завершали карьеру в боях с ветеранами, а не с молодыми и голодными. Уже несколько раз видел, когда ветеран, уходя, дерётся с молодым и перспективным. И проигрывает. Не могу дать какую-то оценку, они в команде сами разберут ошибки. Просто когда ты в таком возрасте, у тебя уже фокус другой, чувство дистанции. Видишь по-другому. Если бы Фёдор дрался с Чейлом Сонненом, например, это был бы интересный бой и равный. Даже в вопросе возраста, физики, реакции и всего остального. Вся проблема в возрасте. Если бы Фёдору было 39 лет, это был бы совсем другой бой», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

Всего у Фёдора Емельяненко 40 побед в ММА при семи поражениях. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

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