Спивак — о победе в бою с Льюисом: позже я вам покажу ещё больше

Молдавский боец смешанных единоборств Сергей Спивак высказался по поводу поединка с Дерриком Льюисом, в котором он одержал победу.

«Мы были готовы. Сегодня я всем показал свои навыки дзюдо, самбо и бокса, а позже продемонстрирую ещё больше.

Я долго к этому готовился. Мой друг Миша Циркунов показал этот приём, мы много над ним работали. Было видно, что у Деррика Льюиса нет хорошего баланса и навыков грэпплинга, я воспользовался этим.



Я не выбираю себе соперников и не думаю о рейтинге. Пусть об этом думает UFC. Мы будем просто ждать. Дайте мне контракт, и я подпишу его, вот и всё. Но да, мы хотим подраться с кем-нибудь из топ-5», — сказал Спивак на пресс-конференции после боя.

У Сергея Спивака 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел три поражения.