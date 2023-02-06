Хабиб Нурмагомедов признался, что Фёдор Емельяненко был одним из его любимых бойцов

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что россиянин Фёдор Емельяненко был одним из его любимых бойцов в детстве.

«Когда я рос, у меня было три любимых бойца. Когда мне было 16 лет, они как раз были на пике: Фёдор Емельяненко, Маурисио Руа и Жорж Сен-Пьер. Эти парни были в расцвете своих сил, чемпионы PRIDE и UFC, и я рос на их боях», — сказал Хабиб на видео, размещённом в социальных сетях.

Напомним, 5 февраля Емельяненко сразился за чемпионский титул Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде. После этого боя россиянин завершил карьеру в ММА. Всего у бойца 40 побед в смешанных единоборств при семи поражениях.

Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?