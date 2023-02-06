Менеджер Бивола назвал препятствия на пути к бою с Бетербиевым

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола (21-0, 11 KO), высказался о проблемах организации поединка с обладателем титулов WBC, IBF и WBO Артуром Бетербиевым (19-0, 19 KO).

«Я уверен, что этот мегабой рано или поздно состоится. Но есть определённые препятствия. Например, у боксёров контракты с разными телевизионными каналами и промоутерами. Плюс сейчас очень тяжело реализовать бой двух россиян где-то за границей, а в России титульные бои пока запрещены. Это сложности, которые придётся как-то решать и преодолевать», – цитирует Корнилова издание «Спорт день за днём».

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в конце января в Лондоне, Бетербиев досрочно остановил в восьмом раунде британца Энтони Ярда (23-3, 22 KO).