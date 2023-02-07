Бейдер опроверг информацию о сумме своего гонорара за бой с Фёдором Емельяненко

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в тяжёлом весе Райан Бейдер опроверг информацию о том, что заработал $ 150 тыс. за бой с россиянином Фёдором Емельяненко.

«Нет, я заработал значительно больше. Я часто слышу такую фразу: «Что, Фёдор заработал всего $ 100 тыс. за этот бой?» Я бы не стал драться за такие деньги. Это работа для меня, и я зарабатываю такие деньги, от которых трудно отказаться. Bellator относится к нам очень, очень хорошо, и я знаю, что они относятся к Фёдору ещё лучше», — приводит слова Бейдера MMA Mania.

Напомним, поединок завершился победой американца техническим нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Гонорар Емельяненко составил порядка $ 100 тыс. Стоит отметить, что эта сумма — лишь чистый гонорар без учёта бонусов и спонсорства.

Фёдор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком