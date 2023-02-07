«Это сломает его психику». Волкановски – о желании Махачева победить нокаутом

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски ответил на слова российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева о том, что он хочет нокаутировать австралийца в титульном поединке.
«Если он относится ко мне легкомысленно и думает, что сможет просто запугать меня, это сломает его психику, когда он поймёт, что не может этого сделать. Все вокруг него говорят, что он всесторонне развит и может нанести удар. Посмотрим», — приводит слова Волкановски BJ Penn.
Титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).
Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии
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