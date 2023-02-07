Чендлер рассказал, как и в каком раунде планирует победить Макгрегора

Трёхкратный чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) и экс-претендент на титул UFC, американский ветеран Майкл Чендлер высказался по поводу поединка с двукратным экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Мы с Конором оба начинаем очень быстро. Дверь клетки закрывается, Брюс Баффер объявляет нас, звучит гонг, и мы оба пытаемся встретиться в центре октагона, пытаясь заставить другого парня сделать шаг назад первым. Конор занимает центр октагона, чтобы продемонстрировать свой доминирующий дух. Я больше похож на ракету, которая летит на тебя, заставляя тебя сразу почувствовать моё присутствие. Я думаю, что у меня больше силы, лучше борьба, лучше грэпплинг.

Я смогу поднять и повалить его, затем я изобью его и добьюсь сабмишна. Я верю, что прикончу Конора во втором раунде.

Я также всегда представляю себе нокаут. Большой оверхенд справа или левый хук. Это тот удар, который я действительно хочу наносить каждый раз, когда выхожу в октагон», — приводит слова Чендлера MMA Junkie.

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