Адесанья: у Волкановски никогда не заканчивается бензин

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории, новозеландский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья высказался по поводу противостояния между Александром Волкановски и Исламом Махачевым.

«Впервые я встретил Алекса Волкановски на тренировке в Таиланде семь лет назад. Он не выделялся ни скоростью, ни навыками. Нет, это было что-то другое. Упорство, решимость, сумасшедший аппетит к разрушению.

Ислам Махачев — протеже великого Хабиба Нурмагомедова. Сокрушительный русский борец, который ударит вас прямо в лицо, повалит, задушит до потери сознания, а потом скажет: «Я же говорил»

Говорят, что Ислам слишком большой и сильный, но люди не знают того, что знаю я. Несмотря на всю славу, известность, титулы и деньги, мой друг Волк всё ещё усерднее других работает в зале. У него никогда не закончится бензин, он никогда не потеряет свою волю», — приводит слова Адесаньи Sportskeeda.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии: