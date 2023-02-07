Адесанья: у Волкановски никогда не заканчивается бензин

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории, новозеландский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья высказался по поводу противостояния между Александром Волкановски и Исламом Махачевым.
«Впервые я встретил Алекса Волкановски на тренировке в Таиланде семь лет назад. Он не выделялся ни скоростью, ни навыками. Нет, это было что-то другое. Упорство, решимость, сумасшедший аппетит к разрушению.
Ислам Махачев — протеже великого Хабиба Нурмагомедова. Сокрушительный русский борец, который ударит вас прямо в лицо, повалит, задушит до потери сознания, а потом скажет: «Я же говорил»
Говорят, что Ислам слишком большой и сильный, но люди не знают того, что знаю я. Несмотря на всю славу, известность, титулы и деньги, мой друг Волк всё ещё усерднее других работает в зале. У него никогда не закончится бензин, он никогда не потеряет свою волю», — приводит слова Адесаньи Sportskeeda.
Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:
- 7 февраля 2023
-
15:47
-
15:42
-
14:56
-
14:28
-
13:33
-
12:29
-
12:12
-
12:06
-
11:35
-
11:25
-
10:30
-
09:41
-
09:31
-
09:17
-
07:51
-
07:13
-
04:21
-
03:04
-
00:43
-
00:32
-
00:13
-
00:00
- 6 февраля 2023
-
23:57
-
23:07
-
22:55
-
21:54
-
21:26
-
20:55
-
20:44
-
19:41
-
18:30
-
18:12
-
17:52
-
16:49
-
16:47