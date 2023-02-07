Волкановски: мы должны найти ключ к дагестанской борьбе

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски высказался по поводу предстоящего поединка с россиянином Исламом Махачевым.

«Мы должны найти ключ к этой дагестанской борьбе. Потому что они знают, что делают. Они сильные, мощные, стойки, выносливые, но и я такой же.



И технического преимущества у них не будет, потому что мы готовимся соответствующим образом. Я буду готов. Мне не терпится доказать, что люди были не правы», — сказал Волкановски на YouTube-канале UFC.

Титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).



Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски: