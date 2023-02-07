Уайдман намерен вернуть себе пояс UFC после двухгодичного перерыва из-за перелома ноги
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман рассказал о том, что он собирается вернуть себе пояс после двухгодичного перерыва, связанного с переломом ноги.
«Я хочу вернуться не для того, чтобы быть второсортным бойцом. Не для этого я прошёл через такой ад. Я собираюсь вернуться, чтобы забрать то, что принадлежит мне — пояс.
Думаю, что вернусь к июню. Я бы хотел получить бойца из топ-15, ведь я был 12-м перед травмой. Если всё пойдёт как надо, то я побью ещё одного парня из топ-5, и тогда я претендую на титул. Знаю, меня не берут в расчёт, но это даже хорошо», — приводит слова Уайдмана MMA News.
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