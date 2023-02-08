Кормье: не считаю Фёдора Емельяненко величайшим тяжеловесом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье не считает россиянина Фёдора Емельяненко величайшим тяжеловесом всех времён.

«Я не считаю Фёдора величайшим тяжеловесом всех времён. На мой взгляд, это звание принадлежит Стипе Миочичу. Его многочисленные защиты и столь долгое доминирование ставит его на вершину. Но Емельяненко входит в первую пятёрку», — приводит слова Кормье ESPN.

В ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 290, главным событием которого стал титульный бой за пояс чемпиона в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.



Фёдор Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Это последний бой россиянина в карьере в ММА.



Всего у Емельяненко-старшего 40 побед в смешанных единоборствах при семи поражениях. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Александр Емельяненко показал видео тренировки с Фёдором: