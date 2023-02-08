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«Нелегко выговорить моё имя». Махачев прокомментировал конфуз Уайта

«Нелегко выговорить моё имя». Махачев прокомментировал конфуз Уайта
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Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался по поводу того, что президент UFC Дана Уайт не смог выговорить его имя.

«Журналисты задают мне один и тот же вопрос: «Что ты думаешь о продвижении турнира?» Я говорю, что готов путешествовать по всему свету и продвигать бой, но UFC не хочет этого. Мы обменивались с Даной сообщениями два дня назад. У нас есть план, ждём его ответа.

Для американцев нелегко выговорить моё имя. Фамилия Махачев, как и фамилия Нурмагомедов, нелегко даётся американцам. Они часто их коверкают. Конечно, Уайт уважает всех чемпионов», — сказал Махачев в интервью MMA Junkie.

В октябре прошлого года Ислам Махачев выиграл удушающим приёмом у Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе. В ночь на 12 февраля российскому бойцу предстоит первая защита титула. Махачев встретится с чемпионом полулёгкого веса Алексом Волкановски.

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