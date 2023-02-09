Махачев: со спортивной точки зрения мой бой с Волкановски — величайший в истории UFC

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев ответил на вопрос о том, является ли его бой с Алексом Волкановски величайшим в истории UFC.

«Со спортивной точки зрения, с точки зрения бойцовских навыков, я думаю, да. Ведь не было же такого, чтобы первый номер рейтинга вне зависимости от весовой категории дрался со вторым номером. Это же не просто так — кто-то пришёл слева и сделал этот список. Это же люди изучают, смотрят на достижения, уровень бойцовских навыков и качеств. Смотрят, как всё у него сопоставляется — стойка, ударка, борьба, грэпплинг. И уже на основе этого составляют рейтинги», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии: