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Махачев: со спортивной точки зрения мой бой с Волкановски — величайший в истории UFC

Махачев: со спортивной точки зрения мой бой с Волкановски — величайший в истории UFC
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев ответил на вопрос о том, является ли его бой с Алексом Волкановски величайшим в истории UFC.

«Со спортивной точки зрения, с точки зрения бойцовских навыков, я думаю, да. Ведь не было же такого, чтобы первый номер рейтинга вне зависимости от весовой категории дрался со вторым номером. Это же не просто так — кто-то пришёл слева и сделал этот список. Это же люди изучают, смотрят на достижения, уровень бойцовских навыков и качеств. Смотрят, как всё у него сопоставляется — стойка, ударка, борьба, грэпплинг. И уже на основе этого составляют рейтинги», — сказал Махачев на пресс-конференции.

Титульный бой за пояс чемпиона в лёгком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски возглавит турнир UFC 284, который пройдёт в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

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Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии:

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