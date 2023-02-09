«Это будет пример абсолютной жестокости». Уайт — о бое Макгрегора и Чендлера

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу поединка между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером. Как ожидается, бой состоится осенью.
«Титульный шанс для победителя? Я пока не знаю. Могу лишь сказать, что бой Конора с Чендлером понравится людям. Это будет пример абсолютной жестокости», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Конору Макгрегору 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 264 в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде (травма ноги) американцу Дастину Порье.
Майклу Чендлеру 36 лет. В ноябре на UFC 281 он также досрочно (удушающим приёмом) проиграл Порье. Боец является трёхкратным чемпионом Bellator в лёгком весе (до 70 кг).
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:
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