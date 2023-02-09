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Гаджиев высказался о гонораре Фёдора Емельяненко за прощальный бой с Бейдером

Гаджиев высказался о гонораре Фёдора Емельяненко за прощальный бой с Бейдером
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Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о гонораре прославленного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко в его прощальном поединке. Его Фёдор провёл с американцем Райаном Бейдером на турнире Bellator 290 и уступил в первом раунде.

«Сто тысяч долларов? Я тоже про это слышал, но я не налоговый инспектор и в принципе в этом вопросе достаточно независимый, поэтому мне всё равно. Я буду говорить то, что думаю, и это ни к каким последствиям не приведёт. Думаю, что Фёдор заработал раз в 20 больше. И это на самом деле было бы правильно, заслуженно и достойно. Если Фёдор заработал пару миллионов долларов, то значит, что он всё сделал правильно. Если бы ещё и выиграл, вообще было бы здорово», — сказал Гаджиев на канале KAMIL TIME в YouTube.

Александр Емельяненко показал видео тренировки с Фёдором:

Россия, ну как же так? Емельяненко никто не встретил после боя с Бейдером! Россия, ну как же так? Емельяненко никто не встретил после боя с Бейдером!
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