«Клоун, шоумен». Чимаев дал прозвища Макгрегору, Ковингтону и другим топ-бойцам UFC
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Известный шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев дал краткие характеристики топовым бойцам промоушена UFC, где выступает и он сам.
«Колби Ковингтон – клоун, Хорхе Масвидаль – фейковый гангстер, Алекс Перейра – испуганный мальчик, Роберт Уиттакер – хороший мальчик, Шон Стрикленд – забавный парень, Конор Макгрегор – шоумен, – сказал Чимаев на канале Red Corner MMA в YouTube.
Чимаев также охарактеризовал Камару Усмана и Шавката Рахмонова, назвав их хорошими бойцами.
Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде.
Кадыров показал кулон с изображением Хамзата Чимаева в своём авто:
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