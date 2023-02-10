«Клоун, шоумен». Чимаев дал прозвища Макгрегору, Ковингтону и другим топ-бойцам UFC

Известный шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев дал краткие характеристики топовым бойцам промоушена UFC, где выступает и он сам.

«Колби Ковингтон – клоун, Хорхе Масвидаль – фейковый гангстер, Алекс Перейра – испуганный мальчик, Роберт Уиттакер – хороший мальчик, Шон Стрикленд – забавный парень, Конор Макгрегор – шоумен, – сказал Чимаев на канале Red Corner MMA в YouTube.

Чимаев также охарактеризовал Камару Усмана и Шавката Рахмонова, назвав их хорошими бойцами.

Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде.

Кадыров показал кулон с изображением Хамзата Чимаева в своём авто: