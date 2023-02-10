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Поляк Ян Блахович предсказал победителя боя Махачев — Волкановски на UFC 284

Поляк Ян Блахович предсказал победителя боя Махачев — Волкановски на UFC 284
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), польский ветеран Ян Блахович поделился мыслями о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и представителем Австралии Александром Волкановски. Он состоится 12 февраля на турнире UFC 284

«Посмотрим, но я думаю, что Ислам одолеет его. Полагаю, он будет контролировать ход боя, переведя соперника в партер, а затем победит его. Быть может, досрочно. Но всё-таки Волкановски – лучший вне зависимости от весовой категории, так что увидим. Но если бы я ставил деньги на этот поединок, то поставил бы на Ислама. Его борьба просто невероятна, и он будет её использовать», — приводит слова Блаховича Low Kick MMA.

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