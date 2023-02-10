Хавьер Мендес рассказал, в чём Махачев сильнее Хабиба Нурмагомедова

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, поделился мнением о разнице в бойцовских навыках между своим подопечным и бывшим чемпионом лиги в том же весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Да, я считаю, что Ислам – это протеже Хабиба, но в ещё большей степени – протеже его отца. Насколько я знаю, он был любимым учеником отца Хабиба, и на то были хорошие причины. Он говорил, что Ислам станет чемпионом, и Ислам оправдал его ожидания, став чемпионом.
А превосходит Ислам Хабиба в том, что у него полноценная, всесторонне развитая игра. Ислам – всесторонне развитый боец. У него есть ударка, грэпплинг, у него есть борьба, хорошая защита — у него есть всё. У Хабиба не было такого набора навыков. Просто он был лучшим на земле, в истории. Но Хабиб не был так хорош в ударке. А Ислам вполне может конкурировать с сильнейшими ударниками в игре, по моему мнению. И мы видим это на деле», — сказал Мендес на видео в соцсетях UFC.
Путь Махачева к величию. От охранника до суперзвезды UFC:
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